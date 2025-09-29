Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Bologna
Cosa FareI 10 eventi imperdibili a Bologna nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre
29 set 2025
EVA MARIA SALDARI
Cosa Fare
I 10 eventi imperdibili a Bologna nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre

Nella settimana della festa patronale ecco che parte il mese dedicato alla birra e ai festival a tema Oktoberfest. Ma non solo. Ci sono anche le sagre dedicate alle castagne e tanti eventi culturali

In settimana a Bologna tanti eventi tra sagre del marrone e feste in stile Oktoberfest. Poi c'è Ornella Muti al teatro Dehon

Bologna, 29 settembre 2025 - Arriva ottobre, il mese dedicato alla birra e alle tradizioni bavaresi, che ormai sono diventate anche nostrane. Immancabili questa settimana i festival a tema Oktoberfest, sparsi in vari luoghi della città. Ma a Bologna ottobre è anche il mese della festa di San Petronio, che quest’anno cade di venerdì, regalando ai bolognesi un ponte di festività. E sempre restando in tema tradizioni, al via da questo mese alle sagre dedicate al frutto dell’autunno: il marrone. Ecco gli eventi sotto le due Torri nella settimana della festa patronale.

Continua a leggere questo articolo

