I 10 eventi imperdibili a Bologna nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre

Bologna, 29 settembre 2025 - Arriva ottobre, il mese dedicato alla birra e alle tradizioni bavaresi, che ormai sono diventate anche nostrane. Immancabili questa settimana i festival a tema Oktoberfest, sparsi in vari luoghi della città. Ma a Bologna ottobre è anche il mese della festa di San Petronio, che quest’anno cade di venerdì, regalando ai bolognesi un ponte di festività. E sempre restando in tema tradizioni, al via da questo mese alle sagre dedicate al frutto dell’autunno: il marrone. Ecco gli eventi sotto le due Torri nella settimana della festa patronale.