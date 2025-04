21 aprile 2025: le celebrazioni di oggi per la Liberazione di Bologna

Sono trascorsi 80 anni dalla Liberazione di Bologna: nelle prime ore del 21 aprile 1945 fecero il loro ingresso in città le unità alleate del Secondo Corpo Polacco dell’8a Armata Britannica, della Divisione USA 91a e 34a, i Gruppi di combattimento Legnano, Friuli e Folgore e della brigata partigiana Maiella. Poche ore dopo arrivarono anche i bersaglieri del battaglione Goito che sfilarono, acclamati dalla folla, in via Rizzoli. Nel pomeriggio ebbero il permesso di entrare in città le Brigate partigiane Giustizia e Libertà di Montagna e 7a Modena. Bologna era finalmente tornata libera dal nazifascismo.

Quest'anno i Comuni di Bologna e della Città metropolitana assieme ad Anpi Bologna, Istituto Parri e Cineteca di Bologna hanno organizzato una serie di eventi per celebrare questo anniversario.