Appennino, opere d'arte nel bosco: dove puoi trovarle (aspettando il foliage)

Bologna, 3 ottobre 2025 - Una galleria a cielo aperto, lunga più di 100 chilometri. È questa, in poche parole, l’idea che ha portato alla realizzazione di Bologna Montana Art Trail, un percorso tematico sull’ Appennino costellato di originali opere di Land art, realizzate in materiali prevalentemente naturali.
Lungo il cammino, che si può percorrere interamente o a tappe, a piedi, in bicicletta oppure a cavallo, la creatività degli artisti dialoga con l’ambiente circostante e la cultura secolare dell’Appennino tosco emiliano.
Il percorso, nato nel 2023 con l’installazione delle prime 5 opere, ha l’obiettivo di aggiungerne più di 50 negli anni successivi, attualmente dispone di 17 installazioni, ripartite nei territori di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Firenzuola in provincia di Firenze.