Alessandro Caporaletti
Bologna
3 ott 2025
FABIO MARCHIONI
Cosa Fare
1

2

Simbiosi simboleggia l’armonia tra uomo e natura

3

Il Cinghiale Celtico, rappresenta la divinità che imprime la sua forza selvaggia al sole

4

Pioggia sonante, richiama il suono dell’ acqua che cade dal cielo

5

Holy be-Love Bee Valley, rappresenta la laboriosità delle api e degli insetti impollinatori

6

Il Soffione, dedicato ai giovani che decidono di impegnarsi

7

L'Aquila ricorda ai viandanti lo stemma araldico che l’imperatore Carlo V concesse a Monghidoro

8

Il Tritone evoca il mito del figlio di Poseidone e della Nereide Anfitrite

9

La porta delle Sindoni, un invito esplicito ad oltrepassare le soglie e ad aprirsi al cambiamento

10

La Spada nella Roccia, monito della necessità dell’integrazione tra cultura e la forza degli elementi

11

"Io sono San Giorgio", rappresenta il Santo a cavallo nell’atto di sconfiggere il drago

12

Il Muflone, frequentatore dell'Appennino

13

Le Colonne della Memoria connettono l'uomo alla natura

14

L’Arpa con le sue corde fa sentire la voce del bosco circostante

15

Madre Natura, rappresenta una figura materna che dona la vita, ed è forza generatrice dell’universo

16

Lupus Lujanes, inno alla bellezza della natura

17

L'Istrice, esalta le virtù di prudenza e previdenza

18

La Tela del Ragno, metafora della costruzione del creato e del Cosmo contrapposto al Caos

Appennino, opere d'arte nel bosco: dove puoi trovarle (aspettando il foliage)

Bologna Montana Art Trail, un percorso tematico costellato di originali opere di Land art. Diciassette installazioni realizzate in materiali naturali ripartite tra Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Firenzuola in provincia di Firenze

Alcune delle opere di Land Art che si possono ammirare lungo il Bologna Montana Art Trail, un percorso tematico sull’Appennino bolognese. Sono realizzate in materiali prevalentemente naturali

Bologna, 3 ottobre 2025 - Una galleria a cielo aperto, lunga più di 100 chilometri. È questa, in poche parole, l’idea che ha portato alla realizzazione di Bologna Montana Art Trail, un percorso tematico sull’ Appennino costellato di originali opere di Land art, realizzate in materiali prevalentemente naturali.

Lungo il cammino, che si può percorrere interamente o a tappe, a piedi, in bicicletta oppure a cavallo, la creatività degli artisti dialoga con l’ambiente circostante e la cultura secolare dell’Appennino tosco emiliano.

Il percorso, nato nel 2023 con l’installazione delle prime 5 opere, ha l’obiettivo di aggiungerne più di 50 negli anni successivi, attualmente dispone di 17 installazioni, ripartite nei territori di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Firenzuola in provincia di Firenze.

