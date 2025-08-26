Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
26 ago 2025
BENEDETTA CUCCI
Cosa Fare
1

I 6 bar di Bologna fuori dal tempo: viaggio lontano dall'overtourism

2

Bar Ferri nel Quadrilatero

3

Antico Bar Viola in Sant’Isaia

4

Pasticceria Cuppi in Bolognina

5

Bar Pasticceria Neri in Saragozza

6

Bar Billi al Meloncello

7

Bar Jolly in Cirenaica

I 6 bar di Bologna fuori dal tempo: viaggio lontano dall'overtourism

Per chi vuole teneri lontano dalla folla e dalle mode, ecco tavolini storici di locali che sono presidi di bolognesità e insieme rifugi dell'anima

Un po' vintage, un po' immutabili: sei bar che sono un rifugio per i bolognesi di nascita e di adozione

Ci sono tanti bar a Bologna e spesso si è più portati a correre dietro a quelli all’ultimo grido, sia che si tratti di glamour spot ideali per una foto su instagram, sia che si tratti di posticini dall’umore indie, ma sempre calati nella contemporaneità delle scelte stilistiche. C’è invece un’altra categoria di bar sorprendenti e assolutamente affascinanti, che nel tempo sono rimasti sempre gli stessi, spesso gestiti dalla stessa famiglia, magari meno noti rispetto a Gamberini o Zanarini, ma pieni di eredità culturale e qualità. Bar che aiutano Bologna a mantenere un collegamento con la sua storia e le cui insegne potete ad esempio ammirare sulla pagina ig Letteringdabologna, che le fotografa tutte, anche quelle che sono rimaste anche se l’attività sottostante è cambiata.

