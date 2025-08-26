I 6 bar di Bologna fuori dal tempo: viaggio lontano dall'overtourism

Ci sono tanti bar a Bologna e spesso si è più portati a correre dietro a quelli all’ultimo grido, sia che si tratti di glamour spot ideali per una foto su instagram, sia che si tratti di posticini dall’umore indie, ma sempre calati nella contemporaneità delle scelte stilistiche. C’è invece un’altra categoria di bar sorprendenti e assolutamente affascinanti, che nel tempo sono rimasti sempre gli stessi, spesso gestiti dalla stessa famiglia, magari meno noti rispetto a Gamberini o Zanarini, ma pieni di eredità culturale e qualità. Bar che aiutano Bologna a mantenere un collegamento con la sua storia e le cui insegne potete ad esempio ammirare sulla pagina ig Letteringdabologna, che le fotografa tutte, anche quelle che sono rimaste anche se l’attività sottostante è cambiata.