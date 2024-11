Black Friday dei bolognesi: curiosità in vetrina (e non solo)

Bologna, 28 novembre 2024 - È vero, è soltanto fine novembre, ma tra le vie, le vetrine e i negozi di Bologna si respira già aria di Natale, e in molti stanno iniziando a pensare ai primi regali.

Perché dunque non approfittare dell’ormai sempre più diffuso Black Friday? Letteralmente traducibile con “Venerdì nero”, secondo la versione più nota, il termine Black Friday nacque a Philadelphia nel 1961, in quanto il venerdì dopo il Ringraziamento fu un giorno molto trafficato per le vie dello shopping, e dunque “nero” per lo smog sulle strade.

Negli ultimi anni è un appuntamento a cui aderiscono tantissime realtà non solo online e nei centri commerciali, offrendo sconti e prezzi vantaggiosi su diversi articoli.

Il Black Friday 2024 è domani, venerdì 29 novembre, ma le offerte spesso non sono limitate a questa giornata: spesso sono anticipate e prolungate fino a coprire la settimana, in una vera e propria 'black week'.