Bologna, 10 eventi imperdibili dal 28 ottobre al 2 novembre

Bologna, 27 ottobre 2025 - Dal rap al pop internazionale, dai teatri alla festa più spaventosa dell’anno, Halloween: Bologna si prepara a una settimana densa di appuntamenti, tra concerti, incontri culturali e notti da ballare. Dal 27 ottobre al 2 novembre la città accende i riflettori sui grandi palchi e sulle piazze, con nomi di punta come Salmo, Carmen Consoli e Katy Perry, ma anche con iniziative diffuse che animano i luoghi simbolo della cultura bolognese, dal Duse al Modernissimo, fino al Museo San Colombano. Un calendario che unisce generi e pubblici diversi, nel segno della musica, dell’arte e dell’energia autunnale.