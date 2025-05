Bologna finale di Coppa Italia: dove vederla in città e provincia

Bologna, 12 maggio 2025 - Si muove la città. Lo canta Lucio Dalla ne 'La sera dei miracoli', e i bolognesi sembrano averlo preso alla lettera: saranno in 30.000 a Roma, sperando che questa finale di Coppa Italia – che mancava dal 1974 – sia davvero la sera dei miracoli. L’attesa è quasi finita: il 14 maggio alle 21 il Bologna affronterà di nuovo il Milan (dopo la sconfitta in campionato di venerdì al Meazza per 3-1) sul prato dello Stadio Olimpico.

Un momento storico, che la città si prepara a vivere con emozione e speranza. Perché se questa stagione sta già regalando soddisfazioni immense, coronarla con un trofeo sarebbe ancora più emozionante. In tanti partiranno per seguire la squadra da vicino e sostenerla in questa impresa, ma vista l’altissima richiesta e la difficoltà nel trovare i biglietti, molti resteranno a Bologna. E allora ecco dove vedere la partita in città, tra maxischermi, pub storici e appuntamenti in provincia.