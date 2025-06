Bologna Portici Festival 2025: programma, eventi e ospiti speciali

Con più di 40 appuntamenti gratuiti, torna per la terza edizione consecutiva a Bologna dal 4 all’8 giugno il “Bologna Portici Festival”: 5 giorni pieni di eventi a tema con musica, spettacoli, mostre, passeggiate ed esplorazioni. Il festival nasce come iniziativa del Comune di Bologna, per omaggiare lo storico patrimonio architettonico di 62 chilometri di portici che hanno inoltre ricevuto nel 2021 il riconoscimento di “Patrimonio dell’Umanità Unesco”. Portici che tra l'altro nei giorni scorso sono stati al centro delle polemiche per un video di ciclisti in downhill a San Luca.

Gli appuntamenti si sviluppano in 5 giornate consecutive: di seguito il programma e i dettagli degli eventi giorno per giorno prenotabili dai relativi siti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Attenzione alle modifiche di viabilità per gli aventi: via De Coubertin - che corre tra lo stadio Dall'Ara e piazza della Pace) resterà chiusa al traffico in alcune fasce orarie.