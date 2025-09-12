Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Bologna
Le brioche più buone di Bologna: delizie (e prezzi) della colazione
12 set 2025
BENEDETTA CUCCI
Cosa Fare
Le brioche più buone di Bologna: delizie (e prezzi) della colazione

Parola d'ordine: bicolor. Segreto: sfogliatura. Tra tradizione, innovazione e premi, sotto le Due Torri c'è una novità: da Eden il croissant è quasi ingegneria

La colazione da 'Allegra' e le creazioni di Eden, la novità della pasticceria sotto le Due Torri

Bologna, 12 settembre 2025 - E se anche la brioche diventa virale? Come l’emoticon in stile Urlo di Munch un po’ ci disperiamo, ma poi alla fine pensiamo: beh, l’importante è che sia buona e che non diventi costosa come l’oro, perché la colazione è sacra!

A questo punto non resta quindi che narrare di brioche, cornetti, cubetti, rolletti, fiocchetti, fiorellini e di tutta la magia lievitante che esce dalle mani dei pasticcieri bolognesi e s’infonde in quella pasta soffice di farina, burro, latte, zucchero e lievito che poi finirà in forno e planerà sul nostro tavolo della colazione, accompagnata da caffè o cappuccino.

Ma sorge subito una domanda impertinente: di treccine glassate e un po’ lucide, messicane spiritose, girelle con qualche imperfezione, ventagli… se ne sentirà più parlare? E il cornetto salato ripieno di crema pasticciera che spopolava qualche anno fa, è già un dolce ricordo?

Di certo trapela che oggi i lievitati da colazione sono come un abito sartoriale di alta moda e che la vetrina delle brioche ha una progettazione che manco il ponte di Calatrava.

Va ricordato poi che Forno Brisa, eccellenza anche dell’arte dolciaria con vari punti in città (Bolognina, Castiglione, Andrea Costa), è tra i tre finalisti del premio Illy Bar dell’Anno per la Guida Bar d’Italia 2026.

A questo punto vi portiamo in giro per colazioni sotto le Due Torri. Parola d’ordine: bicolor. Segreto: sfogliatura.

