Weekend al Modernissimo: sabato e domenica al cinema

Bologna, 29 novembre 2024 - Il Modernissimo ha compiuto un anno di attività. E, nelle scorse settimane, numerosi eventi, incontri con registi e proiezioni si sono susseguite nella sala di piazza Re Enzo. Questo fine settimana sarà invece un po’ diverso dal solito: venerdì 29 novembre sarebbe stato l’ultimo giorno della rassegna “Buon Compleanno Modernissimo", e dunque momento di celebrazione con diverse proiezioni di classici restaurati. Ma il cinema ha deciso di aderire allo sciopero generale nazionale contro la manovra di bilancio, dunque la sala resterà chiusa per tutta la giornata di venerdì.

Sabato e domenica riprendono attività e proiezioni: dai film per famiglie, ai grandi classici del cinema, agli incontri con fotoreporter in occasione della World Press Photo. E ancora: film in lingua originale, eventi di sensibilizzazione e un concerto-evento in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids.