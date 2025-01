Bologna, 2 gennaio 2025 - Si apre all'insegna della grande musica, il 2025. Nomi importanti in grado di spostare, se non il Pil (come Taylor Swift), certamente folle di fan, di diverse generazioni, e di far cantare all'unisono un intero palazzetto, l'Unipol Arena, o addirittura uno stadio, il Dall'Ara.