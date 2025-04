Concertone 2025 primo maggio a Bologna: il programma

Bologna, 30 aprile 2025 – Mancano poche ore al concertone del Primo Maggio in piazza Maggiore: una maratona di musica e impegno sociale, il cui claim quest’anno è "Una grande festa di piazza". Sul palco si alterneranno grandi nomi della musica, come The Editors e Samuel dei Subsonica, insieme a giovani promesse della scena locale. Otto ore di live, tra sonorità afro, hip-hop e neo-soul, organizzate da Cgil, Cisl e Uil con la direzione artistica di Arci Bologna.

Gli eventi in Emilia Romagna da non perdere