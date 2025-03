Bologna, 14 marzo 2025 - Questa mattina è iniziato un lungo weekend di divertimento sotto le Due Torri, ricco di appuntamenti ed eventi da non perdere. Vediamo insieme qual è la programmazione di intrattenimento proposta per questo fine settimana, da venerdì fino a domenica. Ecco la nostra guida per scegliere cosa fare per trascorrere delle giornate all'insegna del divertimento.