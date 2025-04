Bologna, 24 aprile 2025 - È arrivato il giorno della Liberazione, aprendo un weekend di festeggiamenti, momenti di socialità e spettacolo. Il programma per questo ponte, che ha portato molti bolognesi in vacanza ma molti altri turisti qui sotto le Due Torri, è ampio. Oltre agli appuntamenti istituzionali, ci sono molti appuntamenti imperdibili. Ecco una guida per scegliere come trascorrere questo fine settimana sotto le Due Torri.