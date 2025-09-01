Senza cellulari, la scuola ringrazia
Andrea Bonzi
Senza cellulari, la scuola ringrazia
Cosa fare questa settimana a Bologna: gli eventi da non perdere dall'1 al 7 settembre
1 set 2025
ALICE PAVAROTTI
Cosa fare questa settimana a Bologna: gli eventi da non perdere dall’1 al 7 settembre

Ecco la nostra selezione per questa ripartenza dopo la pausa agostana: musica dal vivo, spettacoli, danza, libri e tantissimo altro

Gli eventi da non perdere a Bologna dall'1 al 7 settembre: ecco la nostra guida

Inizia settembre, la città si rianima e si moltiplcano gli appuntamenti per chi è appena tornato dalle vacanze e anche per chi deve ancora partire. Senza dimenticare chi, in ferie, non ci è andato. Per fortuna di tutti, Bologna offre sempre la possibilità di divertirsi e trascorrere serate diverse per fare viaggiare la mente e risentire meno dello stress da rientro. Ecco la nostra selezione per questa settimana: musica dal vivo, spettacoli, danza, libri e tantissimo altro

Continua a leggere questo articolo

