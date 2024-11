Cosa fare a Bologna nel fine settimana del 22, 23 e 24 novembre

Bologna, 22 novembre 2024 - Finalmente è arrivato il weekend e il meritato riposo per tutti i bolognesi e i visitatori in visita sotto le Due Torri. E per trascorrerlo al meglio, la nostra città ha organizzato diversi appuntamenti imperdibili, che vi faranno compagnia durante il fine settimana. Ecco cosa fare da oggi fino a domenica.