Bologna, 29 novembre 2024 - Inizia il finesettimana sotto le Due Torri e riparte l'intrattenimento in città. Ce n'è per tutti i gusti: dal Concerto del duo Santi Francesi, allo spettacolo teatrale con Silvio Orlando, dalle uniformi risorgimentali alla lezione gratuita del 'prof' Barbasofia. Ecco i migliori eventi da non perdere questo weekend.