Cosa vedere al Cinema in piazza Maggiore nel 2025: il programma giorno per giorno

Bologna, 16 giugno 2025 - Quest’anno, a dare il via lunedì 16 giugno al Cinema sotto le Stelle per la 39esima edizione è un grande classico amato da grandi e piccini: “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini presentato dal direttore della cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli insieme a Camst per i suoi 80 anni. Con questo ritorno al passato, il 'cinema più bello del mondo' ha in programma la visione di una lunga serie di avvincenti proiezioni della durata di 56 serate nella magica atmosfera di piazza Maggiore, e con gli appuntamenti pomeridiani al cinema Modernissimo. Per la durata di due lunghi mesi, fino al 13 agosto, potremo ridere, piangere e sorridere sotto le stelle di Bologna con proiezioni sensazionali e ospiti speciali come Joshua Oppenheimer, Wes Anderson, Carlo Verdone e molti altri.