Dove andare in vacanza a settembre da Bologna? Ecco 6 mete low cost che ti sorprenderanno

Per molti è tempo di rientrare dalle vacanze, ma per chi vuole concedersi ancora qualche weekend o qualche giorno fuori regione o all’estero, a settembre sono diverse le mete raggiungibili con voli diretti a prezzi economici dall'aeroporto Marconi di Bologna.

Quelle che seguono sono solo alcune idee di viaggio (così come le date consigliate), con prezzi indicativi che possono variare in base al periodo e alla disponibilità al momento della ricerca. La nostra guida speciale con tanti consigli per stimolare la fantasia e la voglia di scoprire posti nuovi. Ma anche per iniziare, con il calendario alla mano, a programmare voli e spostamenti.

Dalle città romantiche alla magia dell'Est Europa, dalle località per chi ha ancora tanta voglia di mare alle capitali dell'arte da non perdere, fino a qualche 'chicca' in Africa: ecco un vademecum per chi non si è stancato di viaggiare.