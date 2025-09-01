Senza cellulari, la scuola ringrazia
Andrea Bonzi
Senza cellulari, la scuola ringrazia
Cosa Fare
Cosa FareDove andare in vacanza a settembre da Bologna? Ecco 6 mete low cost che ti sorprenderanno
1 set 2025
ALICE PAVAROTTI
Cosa Fare
Naviga nell'articolo:

1

Dove andare in vacanza a settembre da Bologna? Ecco 6 mete low cost che ti sorprenderanno

2

L'altra sponda dell'Adriatico: dove andare

3

Il Sud Italia e le isole: c'è ancora tempo per andare al mare

4

Tutti pazzi per la Grecia

5

Spagna e mete romantiche

6

La magia dell'Est Europa

7

Per chi ama l'Africa

Dove andare in vacanza a settembre da Bologna? Ecco 6 mete low cost che ti sorprenderanno

La nostra guida per chi ha ancora qualche giorno di ferie o vuole andare in vacanza nelle prossime settimane. Tanti consigli su itinerari e destinazioni, con prezzi e date disponibili

Ecco alcune mete per settembre da Bologna, a in alto a sinistra in senso orario: Parigi, le coste della Sardegna, la Croazia e Budapest

Per molti è tempo di rientrare dalle vacanze, ma per chi vuole concedersi ancora qualche weekend o qualche giorno fuori regione o all’estero, a settembre sono diverse le mete raggiungibili con voli diretti a prezzi economici dall'aeroporto Marconi di Bologna.

Quelle che seguono sono solo alcune idee di viaggio (così come le date consigliate), con prezzi indicativi che possono variare in base al periodo e alla disponibilità al momento della ricerca. La nostra guida speciale con tanti consigli per stimolare la fantasia e la voglia di scoprire posti nuovi. Ma anche per iniziare, con il calendario alla mano, a programmare voli e spostamenti.

Dalle città romantiche alla magia dell'Est Europa, dalle località per chi ha ancora tanta voglia di mare alle capitali dell'arte da non perdere, fino a qualche 'chicca' in Africa: ecco un vademecum per chi non si è stancato di viaggiare.

© Riproduzione riservata