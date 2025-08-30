Dove fare aperitivo economico a Bologna? Gli indirizzi low cost

Il caro vita è sotto gli occhi di tutti e ormai anche bere una birra con gli amici oppure organizzare un aperitivo al bar può far male al portafogli. Bologna, però, grazie alla sua forte vocazione universitaria, cerca ancora di offrire una proposta alla portata di studenti e giovani fuorisede: qualche posto dove prendere un drink risparmiando, forse, c’è ancora. Ecco una sorta di guida che, più che un elenco di locali, vuole essere un vademecum sulle zone dove recarsi per curiosare in giro e provare in prima persona nuove proposte.

I 6 bar di Bologna fuori dal tempo: viaggio lontano dall'overtourism