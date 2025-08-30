Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
30 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Dove fare aperitivo economico a Bologna? Gli indirizzi low cost

Alcuni consigli sui luoghi più gettonati della movida che consentono di gustare un bicchiere di vino o una birra senza dover investire un patrimonio

Aperitivo low cost a Bologna? Si può fare, basta evitare alcune zone e prediligerne altre: ecco la nostra guida

Il caro vita è sotto gli occhi di tutti e ormai anche bere una birra con gli amici oppure organizzare un aperitivo al bar può far male al portafogli. Bologna, però, grazie alla sua forte vocazione universitaria, cerca ancora di offrire una proposta alla portata di studenti e giovani fuorisede: qualche posto dove prendere un drink risparmiando, forse, c’è ancora. Ecco una sorta di guida che, più che un elenco di locali, vuole essere un vademecum sulle zone dove recarsi per curiosare in giro e provare in prima persona nuove proposte.

