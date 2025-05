Estate a Bologna: gli appuntamenti da maggio a ottobre 2025

Bologna, 29 maggio 2025 – Musica, arte, cinema e teatro animeranno la città con due rassegne che, da maggio a ottobre, trasformeranno Bologna in un grande spazio culturale condiviso. Montagnola Republic, nel cuore dello storico Parco della Montagnola, e Porta Pratello Summer Ground, nella corte interna di via Pietralata 58, accenderanno i riflettori su voci e storie legate all’inclusione e ai diritti di genere, offrendo una proposta culturale eterogenea e partecipata.

Dal cinema d’impegno civile con Open Cinema Pratello, dedicato a tematiche politiche e sociali attuali, alla musica con artisti indie, rap, pop affermati ed emergenti in Montagnola; dai libri ai dj set, ai giochi da tavolo, fino ai laboratori creativi e alle attività per tutte le età: i due spazi offriranno un palinsesto ricco e trasversale. Realizzate in collaborazione con i circoli Arci Arcadia, Millenium e Mercato Sonato, e all'interno del cartellone di Bologna Estate, entrambe le rassegne sono a ingresso gratuito e concepite come luoghi aperti e accoglienti per tutta la città. All’interno del programma di Montagnola Republic, dal 12 al 14 giugno, tornerà anche la Festa dei Circoli Arci-Siamo Tempesta: tre giorni di incontri, musica e attività per celebrare la rete dei circoli e i valori che li uniscono.