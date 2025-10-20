La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Inchiesta alluvioneAllerta meteoCiclabile Modena MaranelloIncidente mountain bikeLuciano, Indiana JonesVillaggi della zucca
Acquista il giornale
Cosa FareEventi da non perdere a Bologna: 10 appuntamenti dal 20 al 26 ottobre 2025
20 ott 2025
ALBERTO BIONDI
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Eventi da non perdere a Bologna: 10 appuntamenti dal 20 al 26 ottobre 2025

2

La Principessa di Lampedusa all'Arena del Sole

3

Bologna Jazz Festival 2025

4

Salone Auto e Moto d’Epoca a BolognaFiere

5

Carl Brave infiamma l'Estragon

6

Pupi Avati e 'Rinnamorarsi' al Modernissimo

7

Curtis Harding al TPO

8

Marco Mengoni all'Unipol Arena

9

I FunkClub al Bravo Caffè

10

7 eventi impossibili al TexTu

11

Tartufesta a Sasso Marconi

  1. Home
  2. Bologna
  3. Cosa Fare
  4. Eventi da non perdere a Bologna: 10 appuntamenti dal 20 al 26 ottobre 2025

Eventi da non perdere a Bologna: 10 appuntamenti dal 20 al 26 ottobre 2025

Tutti gli appuntamenti, tra le Due Torri e la provincia, da non perdere in questa settimana: musica, concerti dal vivo e sagre

Musica, informazione, teatro: la settimana bolognese è ricca di eventi da non perdere

Bologna, 20 ottobre 2025 - A Bologna è iniziata una nuova settimana scoppiettante, pronta ad animare i prossimi giorni del salotto bolognese, accompagnando i residenti e anche i turisti che sono in visita sotto i nostri Portici. Tra spettacoli, arte e fiere in grande stile, infatti, sotto le Due Torri ci sarà da divertirsi nel segno della cultura. Ecco qui tutti gli appuntamenti da non perdere per vivere a pieno la penultima settimana del mese di ottobre, che spazia tra musica, concerti dal vivo e sagre in cui perdersi all'insegna dei sapori tradizionali del territorio. Come ogni settimana, allora, vi lasciamo il menù completo degli eventi che animeranno la città, senza mai trascurare la provincia, e riempiranno l'agenda dei bolognesi e dei visitatori. Si prospetta, insomma, un ricco calendario che propone un ampio ventaglio di serate e giornate tutte da vivere. Qui di seguito il programma completo.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Tartufo 2025 a Bologna: dove andare per sagre in provincia
Articolo
Dov’è il murale per Zuppi fatto dallo street artist che ha celebrato papa Bergoglio
Articolo
Fantozzi!!! Una mostra pazzesca. Memorabilia, manifesti e video. “Un personaggio dentro di noi”

© Riproduzione riservata