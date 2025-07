Bologna, 4 luglio 2025 – In tanti lasciano la città come ogni fine settimana per una breve gita fuori porta, dal mare alla montagna, passando per laghi e fiumi. E così la città si svuota, ma non perde il suo spirito culturale, preparando un ricco menù di rassegne, spettacoli, musica e arte in giro per il centro e i nostri spazi verdi. Ecco cosa fare a Bologna questo fine settimana.