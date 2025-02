San Valentino è arrivato e con lui anche il weekend. Al di là dell'amore, nell'aria si respira un clima di riposo e relax, in vista dei giorni di questo fine settimana. Vediamo insieme qual è il menù che propone Bologna, tra teatri, musei e feste. Attenzione: questi sono gli ultimi giorni per approfittare di Art City, kermesse che porta l'arte contemporanea in città, con allestimenti, mostre e installazioni temporanee.

San Valentino: cosa fare in Emilia-Romagna