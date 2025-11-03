Unione Europea: “Più unità”

Paolo De Castro*
Unione Europea: “Più unità”
Bologna
Cosa Fare10 eventi più 1 imperdibili a Bologna nella settimana dal 3 al 9 novembre
3 nov 2025
ALBERTO BIONDI
Cosa Fare
10 eventi più 1 imperdibili a Bologna nella settimana dal 3 al 9 novembre

Musica, teatro e arte: tanti appuntamenti in programma sotto le Due Torri. Da Marco Masini a Simone Cristicchi fino alla potenza jazz di Dee Dee Bridgewater: ecco una guida per scegliere cosa fare in città

Da Marco Masini a Bresh, da Simone Cristicchi a Giuseppe Albanese: tanti concerti e spettacoli a Bologna nella settimana dal 3 al 9 novembre

Bologna, 3 novembre 2025 - A Bologna novembre si apre con una settimana ricca di appuntamenti tra musica, teatro e arte. Dall’intimità di Marco Masini e Simone Cristicchi alla potenza jazz di Dee Dee Bridgewater, passando per il ritorno del cult “Rocky Horror Show”, la città si trasforma in un grande palcoscenico. Alla Cineteca e all’Archiginnasio, invece, spazio alla riflessione con la mostra “World Press Photo 2025” e l’omaggio a Pasolini. Un mosaico di linguaggi e sensibilità che racconta, ancora una volta, la vivacità culturale di Bologna.

