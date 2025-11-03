10 eventi più 1 imperdibili a Bologna nella settimana dal 3 al 9 novembre

Bologna, 3 novembre 2025 - A Bologna novembre si apre con una settimana ricca di appuntamenti tra musica, teatro e arte. Dall’intimità di Marco Masini e Simone Cristicchi alla potenza jazz di Dee Dee Bridgewater, passando per il ritorno del cult “Rocky Horror Show”, la città si trasforma in un grande palcoscenico. Alla Cineteca e all’Archiginnasio, invece, spazio alla riflessione con la mostra “World Press Photo 2025” e l’omaggio a Pasolini. Un mosaico di linguaggi e sensibilità che racconta, ancora una volta, la vivacità culturale di Bologna.