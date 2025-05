Eventi del weekend a Bologna: cosa fare il 23, 24 e 25 maggio 2025

Bologna, 23 maggio 2025 - Sono tanti, anzi tantissimi gli appuntamenti in programma per questo fine settimana a Bologna. All'ombra delle Due Torri la cultura non si ferma mai, come dimostra l'agenda ricca di eventi, spettacoli e iniziative. Senza dimenticare i tanti eventi di grandissima partecipazione come la discesa della Madonna di San Luca dal Colle della Guardia, la Strabologna 2025 e la parata del pullman del Bologna per la vittoria della Coppa Italia. Ecco come trascorrere il weekend in città e provincia.