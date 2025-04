Torna il 'Festival dei sentieri': a passeggio tra natura e storia "Io vedo orizzonti dove tu disegni confini" è il nome della manifestazione che andrà in scena sabato 17 e domenica 18 maggio a Castel d'Aiano, in provincia di Bologna. Sono previste cicloescursioni, trekking storici, attività per bambini e passeggiate a cavallo. Ecco le informazioni