Foliage a Bologna: ecco la mappa dei luoghi più magici

Bologna, 8 novembre 2024 - I primi freddi iniziano ad arrivare in città, le vie si tingono di colori caldi e intensi e gli alberi regalano ai passanti un’esperienza unica di foliage: in questi mesi i parchi e i colli bolognesi si trasformano, con un tripudio di sfumature rosse, gialle e arancioni.

Passeggiare per il centro della città, per i Giardini Margherita, sui colli o nelle zone naturalistiche della provincia diventa un’esperienza immersiva, la cornice ideale per chi desidera prendersi una pausa, scattare foto o semplicemente lasciarsi trasportare dal fascino del foliage autunnale. È un momento che invita cittadini e turisti a riscoprire angoli nascosti, apprezzando la città attraverso una lente diversa.

Dove osservare dunque questo spettacolo della natura?