Friggione bolognese: i ristoranti dove mangiare le varianti

Dal 1886 a oggi: una storia d'amore che parte, come in tanti casi, da un piatto povero, fatto con ingredienti semplici e a basso costo. Ingredienti che si amalgamano grazie a una cottura lenta, che aggiunge il sapore della pazienza e dell'amore al piatto. Gira tutto intorno al binomio cipolla e pomodoro. Poi c'è la questione dello strutto che farebbe sobbalzare sulla sedia ogni dietologo. Ma qui si entra in un territorio pieno di sfumature, un po' come succede per il ragù, ogni famiglia ha la sua variante gelosamente tramandata.

Prendere un 'mostro sacro' come questo e pensare di reinventarlo, inserendolo in una ricetta che ne preveda un uso diverso dal classico contorno in cui tuffarsi per la scarpetta, non è una decisione facile. E infatti, non sono tanti i ristoranti che si cimentano su questa sfida. Eppure potrebbe essere una strada per garantire una diffusione più ampia del friggione anche tra i ragazzi e i fuorisede. Ecco il nostro carrello, anzi la nostra carellata.