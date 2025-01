Giornata della Memoria 2025, gli eventi a Bologna e provincia

Bologna, 25 gennaio 2025 - Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz e liberati i prigionieri. Per ricordare la Shoah, il genocidio del popolo ebraico ad opera dei criminali nazisti e una delle più grandi tragedie dell'umanità, dal 2005 in questa data è stato istituito il "Giorno della Memoria". I Comuni del territorio metropolitano bolognese celebrano questa ricorrenza con mostre, incontri, presentazioni di libri, proiezioni e spettacoli teatrali. Gli eventi inizieranno questo weekend per continuare fino alla primavera.