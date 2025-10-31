Katy Perry a Bologna 2025: scaletta, come arrivare, quanto dura il concerto

Bologna, 31 ottobre 2025 - La regina del pop Katy Perry arriva in concerto all’Unipol Arena con il suo ‘The Lifetimes Tour’, un tour spettacolare che attraversa la sua carriera, ripercorrendo tutti i successi tratti dai suoi album multi-platino. Il concerto, domenica 2 novembre, è l’unica data italiana, oltre 7 anni dopo la tappa bolognese del tour di ‘Witness’, e i biglietti sono andati a ruba. Lo show, che dura circa 2 ore, inzia di solito intorno tra le 21 e le 21,15.

Se non siete riusciti ad accaparrarvene uno, niente paura: l’artista ha appena annunciato la partecipazione al Lucca Summer Festival nel 2026.