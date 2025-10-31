Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea DeloguAppartamento occupatoTommaso MerighiValentina di AmiciFerrara Food FestivalKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
Cosa FareKaty Perry a Bologna 2025: scaletta, come arrivare, quanto dura il concerto
31 ott 2025
AMALIA APICELLA
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Katy Perry a Bologna 2025: scaletta, come arrivare, quanto dura il concerto

2

Katy Perry, l’artista dei record in tour all'Unipol Arena

3

La scaletta di Katy Perry per il ‘The Lifetimes Tour'

4

Dove parcheggiare l'auto per il concerto di Katy Perry all'Unipol Arena

5

Katy Perry all'Unipol Arena: come arrivare

  1. Home
  2. Bologna
  3. Cosa Fare
  4. Katy Perry a Bologna 2025: scaletta, come arrivare, quanto dura il concerto

Katy Perry a Bologna 2025: scaletta, come arrivare, quanto dura il concerto

La regina del pop atterra all'Unipol Arena con il suo ‘The Lifetimes Tour’ domenica 2 novembre, l’unica data italiana. Tutte le informazioni utili per godersi al massimo il concerto

Katy Perry pronta a infiammare l'Unipol Arena di Bologna con il suo unico concerto italiano del 2025 (foto Ansa)

Bologna, 31 ottobre 2025 - La regina del pop Katy Perry arriva in concerto all’Unipol Arena con il suo ‘The Lifetimes Tour’, un tour spettacolare che attraversa la sua carriera, ripercorrendo tutti i successi tratti dai suoi album multi-platino. Il concerto, domenica 2 novembre, è l’unica data italiana, oltre 7 anni dopo la tappa bolognese del tour di ‘Witness’, e i biglietti sono andati a ruba. Lo show, che dura circa 2 ore, inzia di solito intorno tra le 21 e le 21,15.

Se non siete riusciti ad accaparrarvene uno, niente paura: l’artista ha appena annunciato la partecipazione al Lucca Summer Festival nel 2026.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Bologna abbraccia Marco Mengoni: concerti all’Unipol Arena e pausa al ristorante Donatello
Articolo
Marco Mengoni conquista l’Unipol Arena: “Così sono uscito dal periodo più duro della mia vita”
Articolo
Disco Club Paradiso e Principe: chi sono i protagonisti bolognesi a Sanremo Giovani
Articolo
Concerti d'autunno a Bologna: Olly, Katy Perry, Radiohead e tutte le star

© Riproduzione riservata