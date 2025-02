Lucio Dalla: tutta Bologna lo celebra il 4 marzo

Talentuosi artisti italiani premiati all’Arena del Sole, una mostra che intreccia tele e canzoni di Lucio Dalla esplorando il contemporaneo, un murale a lui dedicato e un percorso formativo per i giovani: la Fondazione Lucio Dalla torna anche quest’anno a celebrare il grande artista bolognese con una serie di iniziative raccolte sotto il titolo “No Code”.

Presentato oggi all’Archivio di Stato di Bologna – uno dei partner della Fondazione insieme a iCompany, Pressing Line, ArteViva ETS e Fondazione Bologna Welcome – il programma è promosso in collaborazione con il Comune di Bologna e realizzato con il sostegno di Banca di Bologna. Un calendario ricco di eventi, pensato per rendere omaggio a Dalla attraverso linguaggi diversi e contemporanei che ha il suo fulcro nel 4 marzo, giorno in cui avrebbe cmpiuto 82 anni.

Già il titolo “No Code” racchiude il filo conduttore di tutte le iniziative. “No Code era il nome che Lucio aveva dato alla sua galleria d’arte, ma rappresenta anche il suo rifiuto delle etichette e del conformismo, il simbolo della sua inesauribile curiosità e del desiderio di esplorare ambiti sempre nuovi. È proprio questo lo spirito che accomuna tutti i progetti che stiamo realizzando”, spiega Emanuela Sponza della Fondazione Lucio Dalla.

Entusiasta anche Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura del Comune di Bologna, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Siamo molto felici di poter sostenere anche quest’anno questo progetto. È un modo straordinario per ricordare un grande artista, dando spazio e visibilità al lavoro di giovani talenti. Permettere a nuove generazioni di emergere è uno dei più grandi insegnamenti che Dalla ci ha lasciato”.