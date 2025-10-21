Marco Mengoni a Bologna 2025: scaletta del concerto e come arrivare

Bologna, 21 ottobre 2025 - Il cantante Marco Mengoni arriva in concerto all’Unipol Arena per ben due sere consecutive con il suo tour europeo ‘Live in Europe 2025’, venerdì 24 e sabato 25 ottobre, dalle 21 in poi. Il suo tour è cominciato a inizio mese con le date di Torino, Milano e Pesaro, tutte sold out. Dalle tappe precedenti ci si aspetta anche per i fan bolognesi un grande spettacolo con tanti ballerini e una scenografia mozzafiato. Tra l'altro ci sono ancora biglietti disponibili.

Per Mengoni questo sarà un tour internazionale, infatti, il cantante dopo le 21 date italiane si sposterà nelle principali città europee con altre 12 date - di cui due già sold out - e terminerà il 10 dicembre a Madrid. Questo tour ha l’obiettivo di ripercorrere l’intera carriera dell’artista attraverso le sue canzoni più amate dal pubblico. Mengoni ha concepito i vari concerti come uno spettacolo teatrale suddiviso in sei capitoli: Prologo, Parodo, Episodi, Stasimi, Esodo e Catarsi.