Marco Mengoni stadio Dall'Ara 2025: scaletta, orari e tutte le info del doppio concerto

Bologna, 3 luglio 2025 - Dopo aver conquistato milioni di fan in giro per l’Italia, Marco Mengoni è pronto a infiammare Bologna con due concerti consecutivi allo stadio Dall’Ara, sabato 5 e domenica 6 luglio. Le due tappe rientrano nel tour ‘Marco negli Stadi 2025’, che sta portando il cantautore in giro per i principali impianti italiani. La data del 5 è già sold out da settimane, mentre c’è ancora qualche possibilità per il concerto della domenica. Mengoni arriva in città sull’onda del successo di ‘Mandare tutto all’aria’ e con alle spalle 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di stream e due vittorie a Sanremo.