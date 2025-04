Bologna, 3 aprile 2025 - Per gli amanti del vintage, della moda sostenibile e dell'oggettistica d'altri tempi, aprile è il mese perfetto per immergersi nei mercatini più belli della città: tra capi unici, vinili, accessori e pezzi di modernariato, ecco gli appuntamenti da segnare in agenda per fare acquisti speciali e solidali prima di Pasqua.