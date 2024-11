Mercatini di Natale a Bologna: dove trovarli

Bologna, 12 novembre 2024 - Si respira già aria natalizia e si inizia a pensare a come abbellire la casa per le feste o addobare l'albero e si comincia a stilare la lista dei regali.

Ma ancora di più il periodo natalizio si respira perchè sono cominciati alcuni mercatini a Bologna, che ci catapultano già con i pensieri e i ricordi al 25 dicembre.

Nonostante ci sia un grande assente tra i mercatini storici di Bologna, ovvero il mercatino francese in piazza Minghetti a causa dei cantieri, sono tante le occasioni per portarsi avanti con i regali, fare compere o semplicemente perdersi tra addobbi, candele e luci natalizie per riassaporare il profumo della festività che in un modo o nell'altro ci riporta alla nostra infanzia.

Ecco quindi i mercatini e le bancarelle che troviamo in città.