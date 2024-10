Bologna, 23 ottobre 2024 - A Bologna le mostre non mancano mai: ce ne sono per tutti i gusti. In programma in città ci sono tantissime esposizioni di artisti immortali e contemporanei che arricchiranno il nostro tempo libero con opere imperdibili.

Una su tutte: l'esposizione a Palazzo Albergati dedicata al celebre pittore del novecento, Antonio Ligabue. Ma anche la mostra a Palazzo Fava di Ai Wei Wei o la selezione degli scatti in concorso all’ultima edizione del World Press Photo.