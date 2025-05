Notti bianche e feste di strada a Bologna e provincia: il calendario

Bologna, 19 maggio 2025 - Saranno una primavera e un'estate lunga, luminosa e piena di energia quella che attende la Città metropolitana di Bologna, grazie al ritorno delle Notti bianche e feste di strada, organizzate da Confcommercio Ascom Bologna. Un calendario ricchissimo che, da fine maggio e fino all’autunno, trasformerà centri storici, vie e piazze in palcoscenici a cielo aperto tra spettacoli, negozi aperti fino a tardi, musica dal vivo e sapori locali. Il programma è ancora in via di definizione definitiva e potrebbe subire dei cambiamenti.