Olio, passeggiate e vino: tre appuntamenti in provincia di Bologna

Anche quest'anno, per il quinto consecutivo, tre città che aderiscono all'Associazione Nazionale Città dell'Olio: Castel San Pietro Terme, Imola e San Lazzaro, hanno deciso di ospitare un'attività che offre una degustazioni di cibo genuino insieme alla possibilità di immergersi nella natura e nei suoi paesaggi magici accompagnati da musica dal vivo, arte e percorsi educativi. Un'esperienza unica del suo genere, da provare per riscoprire un patrimonio autentico come l’olio, simbolo di storia, cultura e qualità.