Passamano per San Luca 2025: programma e strade chiuse

Bologna si prepara a una nuova, emozionante catena umana lungo il Colle della Guardia che sale a San Luca. Domani, sabato 18 ottobre, torna il Passamano per San Luca, giunto alla 23esima edizione, l’evento che unisce cittadini, studenti e istituzioni in un gesto collettivo di memoria e solidarietà. Si tratta della rievocazione storica di quello che accadde il 17 ottobre del 1677: un lunga catena umana permise di trasportare sul Colle della Guardia i materiali da costruzione del grande portico (il più lungo del mondo) e della basilica che contiene l'icona della Madonna di San Luca, così cara ai bolognesi.

