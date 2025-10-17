Sos case popolari
17 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Passamano per San Luca 2025: programma e strade chiuse

La rievocazione storica riporta in vita la lunga catena umana che, nel 1677, permise la costruzione del portico e della basilica di San Luca

Programma e strade chiuse per il Passamano per San Luca 2025: un appuntamento da non perdere per bolognesi e turisti

Bologna si prepara a una nuova, emozionante catena umana lungo il Colle della Guardia che sale a San Luca. Domani, sabato 18 ottobre, torna il Passamano per San Luca, giunto alla 23esima edizione, l’evento che unisce cittadini, studenti e istituzioni in un gesto collettivo di memoria e solidarietà. Si tratta della rievocazione storica di quello che accadde il 17 ottobre del 1677: un lunga catena umana permise di trasportare sul Colle della Guardia i materiali da costruzione del grande portico (il più lungo del mondo) e della basilica che contiene l'icona della Madonna di San Luca, così cara ai bolognesi.

Leggi anche: Feste e sagre dell'Emilia Romagna, i 10 eventi top nel weekend del 17-19 ottobre

