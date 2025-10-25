Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Bologna
Pasta day, i tortellini in tutte le varianti: dal brodo al pre dessert
25 ott 2025
BENEDETTA CUCCI
Cosa Fare
Pasta day, i tortellini in tutte le varianti: dal brodo al pre dessert

Uno dei piatti simbolo della città di Bologna è il protagonista di inclusione e innovazione. Sono nate numerose versioni per renderlo accessibile a tutti. Ecco tutte le creazioni e idee nate attorno a questo piatto

I tortellini fatti da Gioia, che da badante è diventata sfoglina e socia del laboratorio ‘Bocibo’

Bologna, 25 ottobre 2025 - La tradizione del tortellino è una delle più dure al cambiamento, all’ombra delle Due Torri. E proprio per questo, perché l’ombelico di Venere è un simbolo culturale ma anche economico, siamo sinceri, ecco che riesce a stuzzicare la fantasia degli innovatori come nessun altro prodotto gastronomico.

Perché in fondo, vegetariani, vegani, acqualiani, salutisti, avanguardisti: tutti, in un modo o nell’altro, vogliono gustarlo. Pure chi segue l’alimentazione Halal, da qualche mese ha il suo. 

Bologna, in fondo, spalanca le porte a tutti e tiene fede al terzo dei suoi soprannomi: la Grassa. 

E così avanti le nuove idee che ci portano in un viaggio affascinante tra passato e futuro dove entrano anche nuovi rituali.

