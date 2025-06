Piscine all'aperto a Bologna 2025: dove andare tra città e dintorni

Un fine settimana bollente, da bollino rosso, come rovente sarà l'estate che ci attende: c'è chi può scappare al mare e chi invece tra un turno di lavoro e l'altro cerca refrigerio in città. E sono tante le piscine all'aperto dove concedersi un tuffo e un ghiacciolo a bordo vasca. Spazi adatti a famiglie, con giochi acquatici per bambini, vasche olimpioniche dove nuotare e tenersi in forma, spazi per l'aquagym. Ma anche musica e relax.

Non scordatevi l’asciugamano e la protezione solare (e la cuffia che è spesso obbligatoria), a tutto il resto - nella maggior parte dei casi - ci pensa la struttura che vi ospita. Ce ne sono sparse in tutta la provincia: sui colli e nella Bassa, basta segliere quella più congeniale alle proprie esigenze. E alle proprie tasche. Ecco una breve panoramica non esaustiva che offre varie alternative.