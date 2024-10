Ristoranti, pizzerie e prodotti tipici a Bologna e dintorni: la guida 2025

L’autunno, si sa, è la stagione più attesa dagli amanti della buona cucina, non solo per le tante sagre disseminate sul territorio, ma anche per la pubblicazione delle più importanti guide culinarie, con le classifiche dei locali e delle specialità enogastronomiche da non perdere. Dopo i volumi del Gambero Rosso e le graduatorie online “50 top” - e in attesa della presentazione della guida Michelin, prevista il 5 novembre al teatro Pavarotti di Modena - è ora la volta della guida "Emilia-Romagna a tavola 2025". Giunta quest’anno alla terza edizione, la guida si propone di (ri)scoprire, provincia per provincia, tutto il buono dell’Emilia-Romagna, culla della food valley e, da secoli, patria del “mangiar bene” per eccellenza. La selezione delle eccellenze comprende 150 ristoranti, 30 pizzerie, 25 vini e 50 prodotti tipici.

Curata da Gianluca Montinaro, storico delle idee e sommelier Ais, la guida dedica un interessante approfondimento alla città e alla provincia di Bologna, selezionando ristoranti, pizzerie, cantine e prodotti tipici in grado di rappresentare il meglio dell'offerta gastronomica del territorio.