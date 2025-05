StraBologna 2025: percorsi e strade chiuse

Bologna, 21 maggio 2025 – La StraBologna, la tradizionale camminata non competitiva, torna domenica 25 maggio. Organizzata da Uisp Bologna, è arrivata alla sua 44ma edizione e che anche quest'anno riempirà le strade della città.

La partenza è alle 10.30 da piazza Galvani e terminerà in piazza Maggiore. Tre i percorsi: mini da cinque chilometri, medio da sette chilometri e maxi da nove chilometri che necessitano della chiusura al traffico di numerose vie. Come ogni anno, oltre ai bipedi di corsa, possono partecipare tutti i cani regolarmente iscritti, a condizione che siano vaccinati, registrati all’anagrafe canina e coperti da assicurazione.

Ma attenzione alla domenica a rischio ingorgo: nel pomeriggio è prevista anche la festa per la conquista della Coppa Italia del Bologna. L'autobus scoperto con la squadra partirà dallo stadio e farà un giro ancora da stabilire, arriverà in zona piazza Maggiore e tornerà al Dallara.