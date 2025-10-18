Tartufo 2025 a Bologna: dove andare per sagre in provincia

Lo sentite questo profumo d’autunno inconfondibile che si dipana in alcune zone tra Bologna e Appennino, tra sagre e ristoranti? E’ quello del tartufo che in questo periodo dell’anno, tra eventi e cucina, si prende la scena. Le manifestazioni dedicate al fungo che cresce sottoterra sono tantissime e nel nostro territorio sono spesso riunite sotto la bandiera Tartufesta, un festival diffuso che celebra tartufo bianco pregiato dei Colli bolognesi, ma anche staccate, come Tartófla, il Festival internazionale del tartufo bianco di Savigno che coinvolge quattro fine settimana a partire dal 24 e 25 ottobre e che giunge alla 42 edizione.

Qui vi raccontiamo di sagre e alcune curiosità sul Tuber magnatum pico, il nome scientifico del tartufo bianco pregiato, considerato il tartufo più prezioso al mondo, che deve il suo nome a un medico torinese, Vittorio Pico, che lo definì "magnatum" in onore dei signori dell'alta società.