Bologna, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bologna, trasferte decisive
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
Cosa FareTartufo 2025 a Bologna: dove andare per sagre in provincia
18 ott 2025
BENEDETTA CUCCI
Cosa Fare
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Tartufo 2025 a Bologna: dove andare per sagre in provincia

2

Tartofla di Savigno 2025

3

Un po’ di tartufeste questo weekend

4

Tartufesta a Sasso Marconi: le date

5

Il cane star dei tartufi e l’esperienza a Savigno

6

Il tartufo usa il suo odore per riprodursi

  1. Home
  2. Bologna
  3. Cosa Fare
  4. Tartufo 2025 a Bologna: dove andare per sagre in provincia

Tartufo 2025 a Bologna: dove andare per sagre in provincia

Da Savigno a San Benedetto Val di Sambro almeno per un altro mese è un fiorire di feste dedicate al profumatissimo fungo ipogeo. Ecco una mappa per non perdersi gli appuntamenti principali

Le sagre del tartufo 2025 in provincia di Bologna sono moltissime: ognuna ha la sua particolarità, ma la degustazione di piatti tipici e profumatissimi è comune in tutti gli appuntamenti

Lo sentite questo profumo d’autunno inconfondibile che si dipana in alcune zone tra Bologna e Appennino, tra sagre e ristoranti? E’ quello del tartufo che in questo periodo dell’anno, tra eventi e cucina, si prende la scena. Le manifestazioni dedicate al fungo che cresce sottoterra sono tantissime e nel nostro territorio sono spesso riunite sotto la bandiera Tartufesta, un festival diffuso che celebra tartufo bianco pregiato dei Colli bolognesi, ma anche staccate, come Tartófla, il Festival internazionale del tartufo bianco di Savigno che coinvolge quattro fine settimana a partire dal 24 e 25 ottobre e che giunge alla 42 edizione.

Qui vi raccontiamo di sagre e alcune curiosità sul Tuber magnatum pico, il nome scientifico del tartufo bianco pregiato, considerato il tartufo più prezioso al mondo, che deve il suo nome a un medico torinese, Vittorio Pico, che lo definì "magnatum" in onore dei signori dell'alta società.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Feste e sagre dell'Emilia Romagna, i 10 eventi top nel weekend del 17-19 ottobre
Articolo
Fiere e feste del tartufo 2025 nelle Marche: degustazioni e show cooking
Articolo
Pumpkin patch 2025, dove sono i villaggi della zucca in Emilia Romagna, Marche e Veneto

© Riproduzione riservata