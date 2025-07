Trekking e passeggiate d'estate a Bologna e dintorni

Iniziano già oggi le prime avventure in programma per il mese di luglio dall'Ente Parchi Emilia Orientale alla scoperta delle numerose meraviglie naturali dell'Appennino e non solo. C'è n'è per tutti: dalle escusioni geologiche nelle grotte dei Gessi Bolognesi, ai trekking immersi nel paesaggio delle cascate del Dardagna fino alle passeggiate nel bosco per grandi e piccini per osservare la vita notturna degli animali.

Tutte le attività necessitano prenotazione ai seguenti numeri consultabili anche per ogni informazione aggiuntiva: 333 2660329 oppure 051 6254821.