Trekking e passeggiate a Bologna e dintorni: dove andare nel weekend

In provincia di Bologna per il fine settimana sono tanti gli eventi organizzati per allontanarsi dal caos della città e scoprire la bellezza della natura del territorio. Molte sono le attività organizzate dall’Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale.

Per maggiori informazioni sui percorsi, i costi e le prenotazioni contattare i numeri 333 2660329 oppure 051 6254821 o scrivere a eventi@enteparchi.bo.it. In più anche un percorso al chiaro di luna organizzato dall’associazione Vitruvio, per ammirare le lucciole. Ecco quindi i percorsi e i trekking da non perdere durante questo weekend in provincia di Bologna.