Guida al concerto di Vasco Rossi a Bologna: orari, mappa degli ingressi, cosa portare all'evento

Bologna, 10 giugno 2025 - Ecco la nostra guida con tutto quello che c'è da sapere in vista del doppio concerto da tutto esaurito di Vasco Rossi allo stadio Dall'Ara, in programma domani, mercoledì 11 giugno, e giovedì 12 giugno sotto le Due Torri.

Oltre alla scaletta con tutte le canzoni previste per l'esibizione, ecco un vademecum con regole, orari, indicazioni e info utili in vista del grande show tanto atteso del rocker di Zocca. Dai tantissimi fan in coda attesi in queste ore alle novità emerse durante i primi concerti del 'Vasco Live Duemilaventicinque'.