Bologna, 11 aprile 2025 - Un altro weekend ricco di eventi e appuntamenti da non perdere sotto le Due Torri. Con l'arrivo del bel tempo, la città si trasforma sempre più in un'arena di incontri, mercatini e attività imperdibili, accessibili sia ai turisti sia ai bolognesi in pausa dal lavoro e dalla vita frenetica di tutti i giorni. Vediamo insieme cosa fare questo fine settimana a Bologna.