Bologna, 6 dicembre 2024 - Si prospetta un lungo weekend di divertimento, intrattenimento e molto altro sotto le Due Torri. Oggi, infatti, inizia un fine settimana all'insegna degli spettacoli e degli eventi. Non sapete cosa fare per passare in allegria questi giorni? Ecco allora per voi una lista, da venerdì a domenica, di appuntamenti imperdibili e tutti da vivere, anche in occasione dell'Immacolata.